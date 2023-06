Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr -Zeugensuche- (25.06.2023)

Konstanz (ots)

Zu einer Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigungen kam es am Samstag, 24.06.2023 gegen 15:30 Uhr auf der B27 von Donaueschingen nach Villingen. Ein 27-jähriger Fahrzeuglenker befuhr die B27 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung des Kreuzungsbereichs B27/B33. Zu diesem Zeitpunkt befand sich hinter dem PKW des 27-Jährigen ein schwarzer Opel Zafira, der in die gleiche Richtung auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Als ein unbeteiligter PKW auf dem rechten Fahrstreifen nach rechts in Richtung Schwenningen abbog und diesen Fahrstreifen freigab, wollte der 27-Jährige verkehrsgerecht auf diesen Fahrstreifen wechseln. Zeitglich versuchte der nachfolgende Opelfahrer den PKW des 27-Jährigen verkehrswidrig rechts zu überholen, musste dieses Vorhaben aber wegen des Spurwechsels des Vorausfahrenden abbrechen. Von diesem Zeitpunkt an fuhr der unbekannte Opelfahrer zunächst mehrfach links neben den 27-Jährigen, um diesen mit Gesten zu beleidigen. Weiter verfolgte er ihn dann über einen längeren Zeitraum und unterschritt selbst bei höherer Geschwindigkeit dauerhaft den Sicherheitsabstand durch dichtes Auffahren. Dem 27-Jährigen gelang es dann, den Verfolger abzuschütteln. Kurze Zeit später begegneten sich beide Fahrzeuge im Gegenverkehr, wobei der Opelfahrer absichtlich kurz auf die Gegenfahrbahn lenkte so dass der 27-Jährige eine Ausweichbewegung nach rechts machen musste. Nachdem er angehalten hatte fuhr der Opelfahrer zurück, hielt ebenfalls an und verließ nach einer Diskussion die Örtlichkeit. Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten oder der Identität des Opelfahrers machen können oder sachdienliche Hinweise zum geschilderten Verkehrsvorgang geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen (Tel. 07721-6010) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell