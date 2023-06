Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Rund 12.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Rheinhalde (23.06.2023)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden sind die Folge eines Unfalls, der am Freitagvormittag auf der Rheinhalde passiert ist. Ein 82-Jähriger ist mit einem Mercedes auf der Rheinhalde in Richtung Brücke unterwegs. Dabei geriet der Mann mit seinem Wagen zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Kia einer 45-Jährigen, die noch versuchte einen Zusammenstoß durch Ausweichen zu verhindern, was jedoch nicht gelang. Beide Autos, an denen je ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand, sind anschließend nicht mehr fahrbereit.

