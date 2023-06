Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen - Landkreis Konstanz) Vermisster Rentner aus Steißlingen tot aufgefunden (24.06.2023)

Steißlingen (ots)

Ein seit vergangenen Sonntagabend vermisster 87-jähriger Rentner wurde am Freitagspätnachmittag südlich von Steißlingen tot auf freiem Feld aufgefunden. Der in einem Pflegeheim wohnende Mann hatte am Sonntagnachmittag die Einrichtung verlassen und kam von seinem Spaziergang nicht zurück. Erste Suchmaßnahmen in der Nacht auf Montag mit Rettungskräften, Suchhunden und einem Polizeihubschrauber verliefen ergebnislos. Weitere Suchaktionen und Ermittlungen im Verlauf der Woche verliefen ebenfalls erfolglos. Im Rahmen einer weiteren Suchaktion am Freitag, bei welchem unter anderem erneut ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, fanden Suchkräfte der örtlichen Feuerwehr den Mann außerhalb des Ortsgebietes auf freiem Feld. Bei dem Vermissten konnte lediglich der Tod festgestellt werden, die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen, die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern derzeit an.

