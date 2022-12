POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer prallt mit PKW gegen Grundstückszaun und richtet hohen Sachschaden an

Hagenow (ots) - Nach mehreren Graffiti-Schmierereien in Hagenow ermittelt die Polizei jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Drei unbekannte und schwarz gekleidete Täter haben am Montagabend gegen 21:40 Uhr an mehreren Andreaskreuzen, Metalltoren und dem Toilettenhäuschen am Stadtbahnhof sowie an einem Toilettenhäuschen in ...

mehr