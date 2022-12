Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zahlreiche Bäume illegal gefällt

Raben Steinfeld (ots)

Offenbar mit einer Kettensäge haben Unbekannte in den vergangenen Tagen zahlreiche Bäume in einem Waldstück in Raben Steinfeld gefällt. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 10. Dezember und dem zweiten Weihnachtsfeiertag in einem Privatwald nahe des Schullandheimes am Schweriner See. Betroffen waren 20 ausgewachsene Erlen, die abgeholzt und dort zurückgelassen wurden. Mindestens 30 weitere Bäume wurden angesägt und dadurch beschädigt. Nach Angaben des Eigentümers entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Das Motiv der Tat ist derzeit noch unklar. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270), die eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen hat, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell