Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall durch Abkommen von der Fahrbahn

K113/ Partschefeld (ots)

Am gestrigen Abend befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Kreisstraße 113 von Partschefeld kommend in Richtung Uhlstädt. Kurz nach Partschefeld kam der Fahrer der Spurenlage zufolge vermutlich in einer Kurve von der Fahrbahn ab und touchierte anschließend einen Leitpfosten sowie einen Telekommunikationsmast. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden, doch der Unfallverursacher konnte zunächst nicht mehr am Unfallort angetroffen werden. Kurze Zeit später kam der 49-jährige Fahrer zurück - ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Da der Beschuldigte angab, den Alkohol nach dem Unfallgeschehen konsumiert zu haben, wurden für die genaue Bestimmung der Alkoholkonzentration mehrere Blutprobenentnahmen veranlasst. Der Mann wurde durch den Unfall nicht verletzt, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich anschließend um die Bergung des zerstörten PKW.

