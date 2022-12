Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Frau durch Hundebisse schwer verletzt

Lübz (ots)

Bei einem Spaziergang in einem Waldstück bei Wahlstorf ist am Dienstagmittag eine 87-jährige Frau offenbar von einem Hund angefallen und schwer verletzt worden. Dabei erlitt die Frau mehrere Bissverletzungen am Oberkörper und am Kopf. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus. Einzelheiten und die genauen Umstände, die zu diesem Vorfall führten, sind der Polizei bislang noch nicht bekannt. Das Opfer konnte sich zunächst nur lückenhaft zum Geschehen äußern. Demnach ist derzeit auch noch völlig unklar, was für ein Hund die Frau attackiert hat und woher er stammt. Sie wurde kurz nach dem Vorfall am Boden liegend von einem Familienangehörigen entdeckt, der sie anschließend ins Krankenhaus brachte. Die Klinik informierte daraufhin die Polizei. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung auf und untersuchten die betreffende Stelle, an der sich der Vorfall ereignet hat. Neben Tierspuren, die auf einen Hund deuten, ergaben sich vor Ort keine weiteren Hinweise. Auch der Familienangehörige, der die 87-Jährige entdeckt hat und von der Polizei befragt wurde, konnte keine weitere Angaben zum Geschehen machen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell