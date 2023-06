Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkrs. KN) Pkw überschlägt sich - Zeugen gesucht (24.06.2023)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Am Samstagmorgen, 24.06.2023, gg. 09.00 Uhr, war eine 18-jährige Skoda-Fahrerin auf der B31/neu von Stockach in Richtung Überlingen unterwegs. Sie fuhr auf der rechten von 2 Fahrspuren. Sie wurde von einem schwarzen Kleinwagen überholt, der so dicht vor ihr einscherte, dass sie stark abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Aufgrund der starken Bremsung geriet der Skoda ins Schlingern, kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Hierbei zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Ihre 18-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in nahegelegene Kliniken gebracht. Am Skoda entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 99600, zu melden.

