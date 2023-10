Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigung einer Toilettenanlage am Michel-Reinecke-Platz

Daun (ots)

Am Vormittag des 06.10.2023 beschädigten Jugendliche, bzw. Schüler am ZOB, Michel-Reineke-Platz in Daun, die Tür einer Toilettenanlage, indem die Tür gewaltsam aufgerissen wurde. Es entstand Sachschaden an der automatischen Schiebetürbetätigung. Die Jugendlichen, welche dort auf einen Bus gewartet haben sollen, wurden von bisher nicht namentlich bekannten Zeugen beobachtet. Die Polizei Daun bittet Zeugen, sich unter 06592 9626-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell