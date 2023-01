Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Dänischer Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten festgestellt

Landkreis Rostock (ots)

Am 03.01.2023, gegen 20:00 Uhr, gingen in der Einsatzleitstelle der Polizei mehrere Notrufe ein, wonach ein unbeleuchtetes und ungesichertes Pannenfahrzeug auf der BAB 19 in Höhe der Anschlussstelle Laage in Fahrtrichtung Rostock gesichtet wurde. Ein eingesetzter Funkstreifenwagen des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Dummerstorf konnte das Fahrzeug mit dänischem Kennzeichen letztendlich auf dem Standstreifen etwa 900m hinter der AS Laage feststellen. Bereits während der Kontaktaufnahme mit dem 49-jährigen dänischen Fahrzeugführer fiel den Beamten dessen unruhige und verwirrte Verhaltensweise auf, ferner konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,59 Promille. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der nun Beschuldigte nicht nur unter dem Einfluss von Alkohol, sondern auch Drogen und Medikamenten stand. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis hinsichtlich des Konsums von THC sowie Amphetaminen. Weiterhin gab der Beschuldigte offen zu, täglich Morphintabletten zu sich zu nehmen. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, ferner wies der zuständige Bereitschaftsstaatsanwalt die Erhebung einer Sicherheitsleistung an. Dem dänischen Beschuldigten wurde die Weiterfahrt auf deutschem Hoheitsgebiet untersagt, außerdem wurden Fahrzeug sowie die dazugehörigen Schlüssel durch die eingesetzten Beamten sichergestellt. Den Beschuldigten erwarten nun u.a. Anzeigen wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Marc-André Brechlin Polizeikommissar Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

