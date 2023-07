Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Unfallverursacher ermittelt

Dank eines aufmerksamen Zeugen war der Unfall am Dienstag in Sontheim a.d. Brenz schnell geklärt.

Ulm (ots)

Gegen 15.10 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem Audi am Bahnhof unterwegs. Er parkte vorwärts in eine Parklücke ein. Dabei achtete er nicht auf den bereits parkenden Kia und streifte das Auto am linken hinteren Kotflügel. Der Mann setzte mit dem Audi nochmals ein Stück zurück und parkte wieder vorwärts ein. Danach stieg er aus. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ging der Mann in Richtung der Züge. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Die nahm die Ermittlungen auf und konnte den 51-Jährigen als verantwortlichen Fahrzeugführer ermitteln. Der Fahrer des Audi sieht nun einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht entgegen. Durch den Unfall entstand ein Schaden an den Autos von je 1.000 Euro.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall gerufen wird, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

