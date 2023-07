Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Gärtnerei

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gärtnerei im Heuauer Weg ein. Am Donnerstag, um kurz nach 4 Uhr, meldete ein Mann beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, dass bei der Gärtnerei die Alarmanlage ausgelöst hatte. Die Polizei eilte vor Ort und umstellte das Gelände. Bei der Durchsuchung zeigte sich, dass die Täterschaft, welche die Eingangstüre aufgehebelt hatte, schon geflohen war. Zwei Kassen waren aufgebrochen und Schubladen durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand trat kein Diebstahlsschaden ein.

Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

