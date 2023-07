Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 31-jähriger Mann wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls in Untersuchungshaft

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde am 26.07.2023 durch das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen einen 31-Jährigen erlassen.

Der Tatverdächtige soll am 25.07.2023 gegen 15:45 Uhr in der Neulandstraße in Sinsheim versucht haben, ein Fahrrad zu entwenden. Um das dort abgestellte Pedelec im Wert von 4.968,90 Euro entwenden zu können, soll der 31-Jährige mit einer Universalsäge versucht haben, das Eisenfaltschloss anzusägen. Durch die Eigentümerin des Rades konnte der Tatverdächtige angesprochen und so von der Vollendung der Tat abgehalten. Kurze Zeit später wurde er durch die hinzugerufenen Polizeibeamten festgenommen.

Ferner steht der Tatverdächtige im Verdacht, seit dem 13.06.2023 vier weitere Diebstahlsdelikte begangen zu haben.

Nach der vorläufigen Festnahme wurde der Beschuldigte am 26.07.2023 der Haftrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl gegen den Beschuldigten und setzte den Haftbefehl in Vollzug. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg sowie der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell