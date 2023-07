POL-MA: Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis/ A5: Unfall mit zwei Fahrzeugen - zwei Fahrspuren gesperrt - PM 2

Mannheim (ots) - Am Dienstag bestreiften Polizeibeamte die Innenstadt und kamen gegen 23.30 Uhr am Quadrat O 2 vorbei. Hier stellten sie einen 31-Jährigen fest, der in diesem Moment ein Graffiti an die Hauswand sprühte. Bei Erblicken der Polizisten entfernte dieser sich umgehend fußläufig von der Örtlichkeit und konnte noch in der Nähe einer Kontrolle unterzogen ...

mehr