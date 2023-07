Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt - Festnahme

Mannheim (ots)

Am Dienstag bestreiften Polizeibeamte die Innenstadt und kamen gegen 23.30 Uhr am Quadrat O 2 vorbei. Hier stellten sie einen 31-Jährigen fest, der in diesem Moment ein Graffiti an die Hauswand sprühte. Bei Erblicken der Polizisten entfernte dieser sich umgehend fußläufig von der Örtlichkeit und konnte noch in der Nähe einer Kontrolle unterzogen werden. In seinem Rucksack konnten Sprühdosen aufgefunden werden, die farblich mit dem zuvor gesprühten Graffiti übereinstimmten. Über die Festnahme ärgerte sich der Sprayer wohl nicht so sehr, wie über seine getroffene Farbwahl des Graffitis, über die er sich noch lautstark äußerte. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt geführt. Der 31-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

