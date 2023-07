Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unachtsamkeit führt zu Unfall zwischen PKW und Fahrrad

Mannheim (ots)

Eine 55-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 09.45 Uhr die Feldbergstraße in Fahrtrichtung Steubenstraße. Am Einmündungsbereich zur Steubenstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden und über den Radweg der Steubenstraße fahrenden 65-jährigen Radfahrers. Dieser stürzte auf die Motorhaube und in der Folge nach rechts zu Boden. Durch die Kollision zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell