POL-HI: Verkehrsunfall - Autofahrerin übersieht Fußgänger

Hildesheim (ots)

ALFELD (prü). Am 03.04.2023, um 15:00 Uhr, ereignete sich in der Hildesheimer Straße Ecke Yorckstraße in Alfeld ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger.

Die Fahrzeugführerin befuhr die Hildesheimer Straße in Richtung Gudewillstraße und bog nach links in die Yorckstraße ab. Hierbei übersah sie den Fußgänger, der parallel die Yorckstraße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der Passant verletzte. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Alfeld sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 05181 91160 entgegen.

