POL-MA: Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis/ A5: Unfall mit zwei Fahrzeugen - zwei Personen leicht verletzt - PM 3

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis/ A5 (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte eine 63-jährige Frau mit ihrem Peugeot um kurz nach 9 Uhr an der Anschlussstelle Ladenburg auf die A5 in Richtung Frankfurt auffahren. Aufgrund regennasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit, geriet sie in der Rechtskurve der Auffahrt ins Schleudern. Das Auto prallte zunächst mit dem Heck gegen die rechte Leitplanke der Auffahrt, wurde dann aber nach links auf die Fahrspuren der A 5 geschleudert. Der Fahrer eines Hyundai, der auf der A5 auf der linken Spur unterwegs war, leitete sofort eine Vollbremsung ein und versuchte auszuweichen, kollidiert dann aber mit der linken Front des Peugeots und kam nach knapp 70 Metern zum Stillstand. Beide Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus lehnten beide ab. An den zwei Autos entstand ein Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Zwei Fahrspuren wurden zum Zwecke der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau mit einem Maximum von 4 Kilometer Länge.

Die Fahrerin muss mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und unangepasster Geschwindigkeit rechnen.

