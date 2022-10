Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Moselstraße

Unfallzeit: 11.10.22, zwischen 07.00 Uhr und 16.50 Uhr

Einen Schaden in einer Höhe von ca. 1.500 Euro hinterließ am Dienstag ein noch unbekannter Unfallverursacher an einem grauen Pkw Mazda. Der Wagen stand auf der Moselstraße, als er zwischen 07.00 Uhr und 16.50 Uhr angefahren wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990. (fr)

