Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Schrankenbaum an Bahnübergang beschädigt

Hinweise erbeten

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Mittwoch (7. Juni 2023) kam es zwischen 14:30 Uhr und 14:50 Uhr an einem Bahnübergang an der Einmündung Horster Dyk in Kerken zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich in einem silberfarbenen Fahrzeug, beschädigte dabei die Schrankenanlage an einem Bahnübergang. Die Schranke wurde durch die Kollision erheblich beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich danach vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

