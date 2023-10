POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 16.10.2023

Goslar (ots) - Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 15.10.2023 Sachbeschädigung an Bad Harzburger Minigolfanlage In der Nacht vom 13.10.2023 zum 14.10.2023 wurden auf dem Gelände einer Minigolfanlage in der Nordhäuser Straße Sachbeschädigungen begangen. Beschädigt wurde der Kunstrasen einer "Spielbahn" und Aufbewahrungsboxen auf dem Gelände. Der ...

mehr