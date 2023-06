Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 01.06.2023, gegen 14.30 Uhr wurde eine 64-jährige Nienburgerin, die den Geh-/Radweg am Kreisverkehr an der Verdener Landstraße/Nordring in Richtung Holtorf mit ihrem Pedelec befuhr, von einem PKW angefahren und verletzt.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 51-Jährige Nienburgerin den Kreisverkehr von Holtorf kommend und beabsichtigte diesen in Richtung Große Drakenburger Straße zu verlassen, als sie die 64-Jährige übersah. Durch den Zusammenstoß wurde die Pedelec-Fahrerin leicht verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Chevrolet der 51-Jährigen wurde leicht an der Front beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell