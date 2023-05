POL-NI: Beckedorf - Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß zweier Pkw

Marklohe (ots) - (opp) In der Zeit von Freitag, den 12.05.2023, ca. 13:00 Uhr, bis Samstag, den 13.05.2023, ca. 16:00 Uhr, ereignete sich in der Markloher Straße "An der Schleifmühle" eine Verkehrsunfallflucht. Demnach wurde ein am Fahrbahnrand geparkter VW Golf hinten links von einem bislang unbekannten Pkw beschädigt. Ein Zeuge teilte mit, dass er am Samstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, direkt hinter dem beschädigten VW ...

