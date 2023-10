POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.10.2023

Goslar (ots) - In Goslar-Georgenberg wurde am Montagnachmittag ein sogenanntes E-Bike aus einer Garage entwendet. Das schwarze Pedelec der Marke Focus, Model Jarifa 6.7, wurde zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr aus der Garage am Haus Krugwiese 22 entwendet. Der Wert des Fahrrades beträgt etwa 3.500 Euro. Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren zu diesem ...

