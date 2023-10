POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinfluss am 17.10.2023, 19:15 Uhr in Vienenburg: Die Fahrerin eines Ford Fiesta wollte von der Teichstraße nach rechts in die Friedrich-Rese-Straße einbiegen. Hier kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Stromverteilerschrank. Dieser wurde dabei eingedellt und die Tür abgerissen. Die Fahrerin im Ford setzte sie ihre Fahrt jedoch fort ohne sich um den Schaden zu kümmern und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge, der den Unfall jedoch mitbekam, meldete den Unfall bei der Polizei. Während der Unfallaufnahme vor Ort erschien der Pkw erneut an der Unfallstelle. Am Pkw waren deutliche Schäden an der linken Fahrzeugseite erkennbar. Im Gespräch mit der 72-jährigen Fahrzeugführerin stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Test mit dem Atemalkoholmessgerät zeigte einen Wert von 1,43 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und in Verwahrung genommen. Es folgte die Einleitung von Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholbeeinflussung.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss:

Am Dienstag, den 17.10.2023, gegen 22.00 Uhr, wurde der Fahrer eines Segway-E-Scooters in Bad Harzburg von der Streifenwagenbesatzung der Polizei angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Der 27jährige Fahrer räumte bei der Befragung ein zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Es wurde eine Blutprobenentnahme zur weiteren Bestimmung der Drogenbeeinflussung angeordnet. Es folgte die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahrens und ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Anzeige wegen unerlaubten Umgang mit Abfällen: Am Dienstag, den 17.10.2023, wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass an einer Hauswand zu einem Grundstück in der Straße Im Kirchenfeld vermutlich asbesthaltige Bauplatten abgerissen würden. Am Einsatzort trafen die Beamten auf den Mitarbeiter vom Gewerbeaufsichtsamt und den Besitzer des Hauses. Auf dem Grundstück lagen bereits abgerissene gestapelte Platten und Splitter auf dem Boden. Da der Verdacht des unerlaubten Umgangs mit Abfällen besteht wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall am Mittwoch, den 18.10.2023, 08:45 Uhr: Die Fahrerin eines VW befuhr am 18.10.23, gegen 08.45 Uhr, mit ihrem Pkw die L 501 aus Bad Harzburg kommend in Richtung Goslar. An der Ampel im Kreuzungsbereich der L 501 in Göttingerode an der Kreisstraße stieß sie mit einem Pkw Ford zusammen dessen Fahrerin von Kreisstraße kommend in Richtung Bad Harzburg einbiegen wollte. Beide beteiligte behaupteten, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Vor dem Pkw Ford hätte sich ein Radfahrer befunden, der den Kreuzungsbereich ebenfalls unmittelbar davor befahren habe. Dieser Radfahrer und eventuelle Zeugen werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

