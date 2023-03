Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Warnung vor Trickbetrügern

Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Vorsicht vor Trickbetrug. Momentan tritt vermehrt eine Masche des Trickbetruges auf, bei der sich ein Mann telefonisch meldet und als Polizist ausgibt. Der vermeintliche Beamte gibt an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und das Haus oder die Wohnung des Angerufenen in Gefahr sei. Weiterhin wird erfragt, ob die Bewohner zu regelmäßigen Zeiten das Haus verlassen und ob sich Wertgegenstände in den eigenen vier Wände befinden. Bitte reagieren Sie nicht auf derlei Anrufe, geben Sie keine Auskünfte über ihre Wertgegenstände oder Kontodaten und machen sie keine Angaben über Ihr An- oder Abwesenheitsverhalten in ihrem Zuhause.

