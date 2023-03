Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frontscheibe beschädigt

Suhl (ots)

Zur Sachbeschädigung an einem PKW kam es zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in der Otto-Buchholz-Straße in Suhl. Dabei wurde die Frontscheibe eines geparkten PKW durch Unbekannte beschädigt. Ursächlich für die Beschädigung war ein Telefon, dessen Teile im Bereich der Scheibenwischers gefunden wurden. Unklar ist, ob das Telefon aus einem angrenzenden Wohnblock auf das Auto gefallen ist oder geworfen wurde. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei telefonisch unter 03681 369-0 entgegen.

