Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firma

Barchfeld (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen kam es in Barchfeld zum Einbruch in eine Firma. Die unbekannten Täter drangen durch eine Tür in Büroräume ein und stahlen dort Bargeld. Beschädigungen im Büro selbst verursachten die Täter nicht. Es wurden aber die Scheibenwischerarme eines auf dem Hof der Firma abgestellten Transporters abgebrochen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, melden sich bitte telefonisch unter 03695 551-0.

