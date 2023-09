POL-EL: Nordhorn - Oldtimer vollständig ausgebrannt

Salzbergen (ots) - Gestern in der Zeit von 11 bis 16:45 Uhr kam es in der Straße An der Markuskirche zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten ein etwa zwei Meter langes Kupferfallrohr. Das Fallrohr war mit der Wand des Gebäudes verankert. Es entstand ein Schaden in einer Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976 - 948550 zu melden. ...

