Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung vom 19.10.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit einem Pony - geschätzter Schaden über 10.000,- Euro

17.10.2023, 23.00 Uhr, 38723 Seesen, B 243. Ein 47-jähriger Pkw Fahrer aus Seesen befuhr die B 243 von Bornhausen in Rtg. Seesen. Bei starkem Nebel kollidierte der Pkw-Fahrer mit einem auf der Fahrbahn befindlichen Pony. Durch den Zusammenstoß verendete das Tier und der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es besteht der Verdacht, dass der im Nahbereich befindliche Weidezaun, des dort eigentlich sicher eingefriedeten Tieres, beschädigt wurde und das Tier dadurch in den öffentlichen Straßenverkehr gelangte. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Versuchte Körperverletzung

18.10.2023, 09.30 Uhr, 38723 Seesen, Bahnhofsplatz. Nach vorangegangenen Streitigkeiten versuchte ein 64-jähriger Mann aus Osterode einen 30-jährigen Seesener mittels eines Gehstocks zu schlagen. Da der Seesener dem Schlag ausweichen konnte, kam es zu keiner Verletzung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.(hei)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell