Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Täter entwendet Schmuck und flüchtet mit Fahrrad - Zeugen gesucht!

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter einen Schmuckladen in der Dielheimer Straße und entwendete mehrere Ringe. Mit einem Hammer bestückt schlug der Unbekannte eine Schmuckvitrine ein und entwendete hieraus die Schmuckstücke. Als der Täter durch das Eingreifen einer Mitarbeiterin des Schmuckgeschäfts bei der weiteren Tatausführung gestört wurde, ergriff dieser die Flucht. Anschließend fuhr der Täter mit einem Fahrrad auf dem Almenweg weiter in Richtung Rauenberg. Der bisher unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich, circa 190 cm groß, 15-25 Jahre alt, sehr schlaksig, leichte Hakennase, er trug weiße Sneaker, einen blauen Jogginganzug mit weißen Streifen auf den Schultern (Aufschrift: TEXX), eine weiß-schwarze Cappy, eine schwarze FFP2-Maske, eine Sonnenbrille (gelb-lila reflektierend) und führte einen grauen Turnbeutel mit sich.

Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein neon-orangenes und neuwertiges E-Bike.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell