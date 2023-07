POL-MA: Mannheim: 15-Jähriger vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - PM Nr. 2

Mannheim (ots) - Derzeit kommt es in Mannheim zu Behinderungen auf der B 37. Im Kreuzungsbereich zur Schwetzinger Straße ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem PKW gekommen. Die Unfallaufnahme dauert an. Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem Zusammenstoß keine Personen verletzt. Polizei ist vor Ort. Rückfragen bitte an: ...

