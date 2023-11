Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W.: Skoda Octavia gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Hilter (ots)

Zwischen Freitagabend (19.30 Uhr) und Sonntagmorgen (8 Uhr) haben Unbekannte in der Straße Sacksland einen Skoda vom Typ Octavia gestohlen. Das schwarze Fahrzeug war zuvor in einer Garage in der Nähe eines Blumengeschäfts abgestellt worden. Die Diebe öffneten das Vehikel auf unbekannte Art und Weise und fuhren schließlich davon. Eine Originalschlüssel besaßen die Täter nicht. Möglicherweise wird das Auto noch mit originalen Kennzeichen (OS-FC 211) gefahren. Die Polizei aus Dissen nimmt Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter 05421/931280 entgegen.

