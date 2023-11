Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Sturmschaden

Stadthagen (ots)

(bae)Durch einen Bürger wurde bei der Polizei in Stadthagen mitgeteilt, dass in dem Pappelwäldchen, nördlich des Tierheims, ein dicker Ast abgebrochen sei. Der Ast hänge noch in einer Höhe von ca. 7 Metern und drohe herunterzufallen. Durch die Polizei konnte tatsächlich ein abgebrochener Ast im Bereich Herminenstraße/ An der Heidmühle festgestellt werden. Da dieser allerdings in 20 Metern Höhe festhängt, konnte auch die Feuerwehr nicht helfen. Vielmehr musste das Pappelwäldchen durch den Bauhof gesperrt werden, damit dann der Ast durch eine Fachfirma entfernt werden kann. Dies soll schnellstmöglich geschehen. Solange bleibt das Wäldchen, sowie die dort verlaufenden Feldwege gesperrt. Spaziergänger mögen sich bitte an die Absperrung halten. Es ist durchaus möglich, dass noch weitere Pappel betroffen sind, daher besteht Lebensgefahr, wenn man das Wäldchen betritt.

