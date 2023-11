Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: 38-Jähriger blutend neben E-Scooter aufgefunden - Polizei sucht Zeugen und fragt: Was ist passiert?

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Niedersachsenstraße, an der Ecke zum Konrad-Adenauer-Ring, zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Gegen 2 Uhr wurden Sanitäter während ihrer Fahrt zufällig auf einen Mann aufmerksam, der blutend neben einem E-Scooter auf der Fahrbahn lag. Sofort stoppten die Ersthelfer ihren Rettungswagen und kümmerten sich um den Schwerverletzten. Wenig später wurde der 38-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet nun dringend Zeugen um Hinweise zu dem Vorfall. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei, ob es möglicherweise Dritte gibt, die für einen Sturz des Mannes verantwortlich sind. Aber auch Zeugen, die den Verletzten zuvor auf dem E-Scooter gesehen haben, werden gebeten sich bei den Ermittlern zu melden. Tel: 0541/327-3203 oder -2115.

