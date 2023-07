POL-MA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verdacht des Diebstahls/ drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots) - Am Mittwoch fuhr ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer in einen Kreisverkehr auf der L 637 in Richtung Kurpfalzring ein. Hierbei übersah der Mann eine bereits im Kreisverkehr befindliche 28-jährige Frau in ihrem Fiat und stieß mit diesem zusammen. Die Höhe des gesamten Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

