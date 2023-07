POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: 29-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 12 Uhr, feierten Schüler des diesjährigen Abiturjahrgangs ihr bestandenes Abitur mit einem Autokorso durch das Stadtgebiet von Eberbach. An dem Autokorso nahmen 10 Fahrzeuge, besetzt mit den diesjährigen Abiturienten, teil. Im ...

mehr