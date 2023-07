Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Autokorso und feiernde Schüler nach bestandenem Abitur

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 12 Uhr, feierten Schüler des diesjährigen Abiturjahrgangs ihr bestandenes Abitur mit einem Autokorso durch das Stadtgebiet von Eberbach. An dem Autokorso nahmen 10 Fahrzeuge, besetzt mit den diesjährigen Abiturienten, teil. Im gesamten Verlauf verhielten sich die Schüler vorbildlich und friedlich. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung.

