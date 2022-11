Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kabeldiebstahl auf Baustelle ++ Regesbostel - Diebstahl eines Radladers ++ Tostedt - Tageswohnungseinbruch ++ Salzhausen - Verkehrshinweis

Neu Wulmstorf (ots)

Kabeldiebstahl auf Baustelle

In der Zeit zwischen letztem Freitag, 28.10.2022 und Mittwoch, 2.11.2020 waren Diebe auf einer Baustelle an der Bahnhofstraße unterwegs. Die Täter verschaffen sich Zutritt zu dem Rohbau und schnitten bereits verlegte Kupferkabel aus der Installation. Sie verursachten dadurch einen Schaden von rund 12.000 EUR.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 040 33441990 bei der Polizei Neu Wulmstorf zu melden.

Regesbostel - Diebstahl eines Radladers

Auf einer Baustelle an der Goldbecker Straße kam es in den vergangenen Tagen zum Diebstahl eines Radladers. In der Zeit zwischen dem 27. Oktober und dem 1. November haben Unbekannte das an einem Feldweg abgestellte Fahrzeug der Marke Caterpillar, Modell 906M, entwendet. Der Wert wird auf rund 35.000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Tel. 04182 404270.

Tostedt - Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, 2.11.2022, in der Zeit zwischen 9:45 Uhr und 11:15 Uhr sind Diebe in ein Einfamilienhaus am Timmhorstkamp eingestiegen. Die Täter hatten dazu ein Fenster aufgehebelt und anschließend mehrere Räume durchsucht. Ob sie Beute machten, ist noch unklar.

Salzhausen - Verkehrshinweis

Am 08.11.2022 findet in den Bereichen Garstedt, Salzhausen, Garlstorf und Toppenstedt eine revierübergreifende Beunruhigungsjagd statt. Zweck ist die Reduktion des Schwarzwildbestandes, um einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest vorzubeugen.

Während der Jagd kommt es zu vermehrtem Wildwechsel über die Landesstraße 234 zwischen Garstedt und Salzhausen, weiterhin queren dort auch die eingesetzten Jagdhunde die Fahrbahn. Daher ist die Landesstraße am 08.11.2022, in der Zeit von 09 bis 15 Uhr voll gesperrt. Weiterhin ist das Betretungsrecht des Waldes und der freien Landschaft während der Jagd im betroffenen Gebiet eingeschränkt.

Umleitungsempfehlungen führen über Vierhöfen - Westergellersen und Garlstorf - Toppenstedt.

