Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Krad-Fahrer verletzt

Achim/Baden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Margarete-Steiff-Allee wurde am Sonntag gegen 18:30 Uhr ein Krad-Fahrer leicht verletzt. Ein 35-jähriger Ford-Fahrer bog nach links auf einen Parkplatz ab, dabei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden 55-jährigen Krad-Fahrers, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte, daraufhin stürzte und leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

Unfallflucht auf der Reeperbahn - Zeugen gesucht

Verden. Am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit einem an der Reeperbahn geparkten Audi, der dadurch erheblich beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der Fahrer des dunklen Pkw unerkannt in Richtung Brückstraße. Die Polizei Verden ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dessen Auto, das im Frontbereich oder linksseitig beschädigt sein muss, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Fahranfänger überschlägt sich

Kirchlinteln. Leichte Verletzungen erlitt am Montagmorgen gegen 9 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Trahe. Der Fahranfänger war aus Neddenaverbergen kommend in Richtung Kükenmoor unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Kleinwagen verlor und von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum überschlug sich der Ford und kam letztlich im Maisfeld zum Liegen. Mit leichten Verletzungen wurde der 20-Jährige in eine Klinik gefahren. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Radfahrerin verletzt

Thedinghausen. Eine 49-jährige Radfahrerin wurde am Montag gegen 8:30 Uhr von einem Autofahrer verletzt. Der 75-jährige VW-Fahrer bog von der Schulstraße nach links in die Bürgerstraße ab, dabei missachtete er den Vorrang der entgegenkommenden Zweiradfahrerin, die einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die Frau wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Bremer Straße: Auffahrunfall mit drei Pkw

Achim/Bierden. Eine 29-jährige Fahrerin eines Hyundais wurde am Montagvormittag gegen 11:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße leicht verletzt. Die Frau hatte verkehrsbedingt abbremsen müssen. Ein nachfolgender 77-jähriger SUV-Fahrer war unaufmerksam und fuhr auf, woraufhin der Hyundai auf einen davor befindlichen Audi geschoben wurde, in dem ein 63-jähriger Mann am Steuer saß. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst kümmerte sich am Unfallort um die Verletzte. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Polizeihubschrauber sucht Unfallfahrer

Achim/Bierden. Mit einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Montagvormittag nach einem Mann gesucht, der zuvor einen Unfall auf der Straße Clüverswerder nahe der Weser verursacht hatte und anschließend zu Fuß geflüchtet war. Der Unbekannte befuhr die Straße Clüverswerder und kollidierte hier mit einem geparkten VW, der durch die Wucht des Aufpralls erheblich beschädigt wurde. Auch am BMW des Verursachers entstand beträchtlicher Schaden. Ob der Unfallfahrer verletzt wurde, ist derzeit noch unklar, da der Mann zu Fuß vom Unfallort flüchtete. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und bemerkt, dass der Flüchtige in Richtung Corporalsdeich davonlief. Die alarmierte Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber und einem Fährtenhund nach dem Unbekannten, bislang führten diese Maßnahmen jedoch nicht zum Ergreifen des Täters. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Apotheke

Lilienthal. Unbekannte Täter schlugen am Sonntagmorgen kurz vor 4 Uhr die gläserne Tür der Apotheke an der Moorhauser Landstraße ein. Anschließend stiegen die Unbekannten ein und stahlen eine geringe Menge Bargeld aus den Räumen, um anschließend mit der Beute unerkannt zu flüchten. Ermittlungen zufolge könnten die Täter mit Fahrrädern vom Tatort geflohen sein. Mögliche Zeugen, die in der Nacht rund um die Tatzeit verdächtige Personen, möglicherweise Radfahrende, wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Terrassentür aufgehebelt

Schwanewede. Nach Aufhebeln einer Terrassentür gelangten unbekannte Täter im Laufe des Sonntags an der Straße Krudops Busch in ein Einfamilienhaus. In den Räumen des Hauses suchten die Unbekannten Wertgegenstände und entwendeten letztlich aufgefundenes Bargeld und Schmuck. Anschließend flohen die Einbrecher unerkannt. Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Seitenscheibe eingeschlagen

Schwanewede. Ein ausgelöster akustischer Alarm eines an der Mozartstraße geparkten BMW machte am Sonntagabend kurz vor 20:30 Uhr Anwohner aufmerksam. Unbekannte Täter hatten eine Seitenscheibe eingeschlagen, waren aber wohl wegen des Alarms unverzüglich geflüchtet. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell