Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Im Zug bedrängt und bestohlen

Verden (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 5:30 Uhr wurde eine 31-jährige Frau von zwei bislang unbekannten jungen Männern beim Ausstieg aus dem Zug bedrängt und bestohlen. Das Duo war zuvor zeitgleich mit der Frau im Zug von Hannover in Richtung Bremen unterwegs gewesen. Als die 31-Jährige am Verdener Bahnhof ausstieg, bedrängten die zwei Unbekannten sie durch ein sogenanntes "Antanzen". Später bemerkte die Frau das Fehlen ihres Handys und der Geldbörse. Bei dem Diebesduo, das nicht wie die Geschädigte in Verden ausgestiegen ist, sondern weiter im Zug Richtung Bremen verblieb, handelte es sich um zwei auffällig unterschiedlich große Männer: Während der eine etwa 190 cm groß war, war sein Komplize rund 160 cm klein. Beide waren rund 20 Jahre alt, schlank und hatten einen dunklen Hautteint. Hinweise zu den zwei Männern nimmt die Polizei Verden unter 04231/8060 entgegen.

