Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung für die PI Verden

Osterholz vom 26.08.2023

PI Verden / Osterholz (ots)

Bereich Osterholz:

- Keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich Achim:

Am frühen Samstagmorgen konnte in der Fußgängerzone der Stadt Achim durch eine Streifenbesatzung der Polizei Achim ein Pkw Audi A1 fahrend festgestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle des 59-Jährigen Fahrzeugführers aus Bremen konnten Auffälligkeiten festgestellt werden. Mittels eines durchgeführten Vortestes konnte eine Rauschmittelbeeinflussung nachgewiesen werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde festgestellt, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen in Bremen als gestohlen gemeldet waren. Außerdem war der Pkw nicht versichert, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde und der Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt wurde.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

- Keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich Verden:

- Keine presserelevanten Ereignisse -

-Hensen, POK-

