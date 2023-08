Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 25.08.2023: ++ Brände ++ Verletzte nach Unfällen - Teilweise Zeugen gesucht! ++ Einbruch in Pkw ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Brand eines Elektronikgerätes in einem Einfamilienhaus ++

Oyten. In den Freitagmorgenstunden kam es in einem Einfamilienhaus in der Straße Heidort zu einer Brandentwicklung. Eine Person verletzte sich hierbei vermutlich leicht.

Gegen 01:50 Uhr geriet nach ersten Informationen ein Elektronikgerät in Brand. Das Feuer griff auf einen Teppich sowie auf eine angrenzende Wand über. Ein 53-jähriger Bewohner und gleichzeitiger Brandentdecker löschte das Feuer eigenständig. Feuerwehr vor Ort. Der 53-Jährige verletzte sich durch den Brand vermutlich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Kriminal- und Ermittlungsdienst Achim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort ist zunächst beschlagnahmt worden.

++ Mähdrescher in Brand ++

Verden. Am Donnerstagmittag kam es zu einem Brand eines Mähdreschers in der Straße Dovemühlen.

Gegen 12:30 Uhr geriet ein Mähdrescher aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die alarmierten Polizeikräfte dämmten das Feuer zunächst ein, anschließend löschten die freiwilligen Feuerwehren Scharnhorst, Dauelsen und Verden den Brand. Verletzte Personen sind nicht bekannt.

Der Zentrale Kriminaldienst Verden ermittelt nun in dieser Angelegenheit.

++ Geldbörse aus Pkw gestohlen ++

Verden. Von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in einen Pkw in der Ludwigstraße, bei dem eine Geldbörse entwendet wurde.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Seitenscheibe eines BMW Zugang zu dem Fahrzeug und entwendeten eine darin befindliche Geldbörse. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Verden bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch unter 04231/8060.

++ Jugendlicher nach Unfall verletzt - Die Polizei sucht nach Zeugen! ++

Verden. Am Donnerstag kam es gegen 13:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem jugendlichen Fahrradfahrer. Der Jugendliche verletzte sich hierbei nicht unerheblich.

Ersten Informationen zufolge befuhr ein Jugendlicher mit seinem Fahrrad den Borsteler Weg in Richtung Borstel und beabsichtigte nach links in die Wilhelmstraße abzubiegen. Hinter dem Jugendlichen befuhr ein Pkw die Straße in gleiche Richtung und erfasste den Fahrradfahrer während dessen Abbiegevorgangs. Der Jugendliche wurde zunächst auf die Motohaube aufgeladen. Durch ein Abbremsen des Fahrers soll der Jugendliche anschließend auf die Fahrbahn gestürzt sein. Er verletzte sich hierbei nicht unerheblich. Der Autofahrer soll nach einem kurzen Gespräch die Unfallstelle verlassen haben.

Die Polizei bittet nun dringend um Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Weiterhin wird eine Zeugin gesucht, die die Verletzungen des Jugendlichen nach dem Unfall versorgt haben soll. Der Zentrale Kriminaldienst Verden ermittelt nun in dieser Sache und bittet um Zeugenhinweise unter 04231/8060.

++ Radfahrer leicht verletzt ++

Achim. Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer vermutlich leicht verletze.

Ein 79-jähriger Fahrer eines BMW befuhr gegen 08:10 Uhr die Abfahrt Achim-Nord und beabsichtigte nach rechts auf die Embser Landstraße abzubiegen. Hierbei übersah er ersten Informationen zufolge einen von rechts kommenden 55-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei sich der Fahrradfahrer vermutlich leicht verletzte.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Auffahrunfall mit leicht verletzter Person ++

Schwanewede. Am Donnerstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Hierbei verletzte sich eine Autofahrerin vermutlich leicht.

Gegen 07:55 Uhr befuhr eine 42-jähriger Fahrerin eines Citroen die Hauptstraße (K1) in Richtung Schwanewede und beabsichtigte ersten Informationen zufolge ihr Fahrzeug an einer gelben Ampel anzuhalten. Eine 55-jährige Fahrerin eines Seat bemerkte dies nach ersten Angaben zu spät und fuhr der Fahrerin des Citroen auf. Hierbei verletzte sich die 42-Jährige vermutlich leicht.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

++ Alkoholisierter Autofahrer alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt ++

Vollersode/Wallhöfen. In der Donnerstagnacht verunfallte ein vermutlich alkoholisierter BMW-Fahrer alleinbeteiligt in der Ortschaft Wallhöfen und verletzte sich hierbei nach derzeitigem Stand leicht.

Ein 25-jähriger Fahrer eines BMW befuhr gegen 23:20 Uhr die Wallhöfener Straße (B74) in Richtung Bremervörde. Höhe einer Fahrbahnverschenkung geriet der Fahrer gegen einen erhöhten Bordstein und kam im Seitenraum, bzw. in zwei Vorgärten zum Stehen. Der 25-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Das Fahrzeug war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die freiwillige Feuerwehr war vor Ort ebenfalls mit Maßnahmen betraut.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

