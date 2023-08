Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 24.08.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ E-Bike gestohlen ++

Oyten. Am Mittwochmorgen kam es zu einem Diebstahl eines E-Bikes in der Hauptstraße.

Bislang unbekannte Täter entwendeten gegen 08:00 Uhr ein E-Bike, welches mit einem Kettenschloss an einem Fahrradunterstand vor einem Supermarkt abgestellt war. Anschließend flohen die Täter mit dem E-Bike in unbekannte Richtung.

Die Polizei Oyten bittet um sachdienliche Hinweise unter 04207/911060.

++ Dieseldiebstahl aus Arbeitsmaschinen ++

Ottersberg. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Dieseldiebstahl aus drei Arbeitsmaschinen in der Schulstraße.

Derzeit unbekannte Täter gelangten auf ein dortiges Baustellengelände und öffneten die Tankschlösser von drei Arbeitsmaschinen. Insgesamt entwendeten die Täter etwa 300 Liter Dieselkraftstoff und flohen anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei Ottersberg nimmt Zeugenhinweise zu dem Diebstahl unter 04205/315810 entgegen.

++ Einbruch in VW ++

Verden. Am Mittwochabend ereignete sich ein Einbruch in einen Pkw in der Zollstraße.

Mindestens ein unbekannter Täter schlug gegen 21:00 Uhr eine Seitenscheibe eines VW ein und entwendete eine Geldbörse samt Inhalt aus dem Handschuhfach. Das Fahrzeug war auf einem dortigen Parkstreifen abgestellt. Der Täter kann als männlich, etwa 30 Jahre, mit dunklen kurzen Haaren und mit dunkler Kleidung beschrieben werden.

Die Polizei Verden bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter 04231/8060 zu melden.

++ Motorradfahrerin leicht verletzt ++

Achim. Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße, bei dem sich eine Motorradfahrerin vermutlich leicht verletzte.

Gegen 14:25 Uhr kollidierte ein 48-jähriger Fahrer eines Lkw samt Auflieger in der Bremer Straße mit einer 47-jährigen Motorradfahrerin. Diese zog sich hierbei vermutlich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge sind weiterhin fahrbereit.

++ Kollision im Gegenverkehr - vier Leichtverletzte ++

Verden. Am Mittwoch kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem sich vermutlich vier Menschen leicht verletzten.

Ein 41-jähriger Fahrer eines Opel befuhr mit einem minderjährigen Kind die Achimer Straße in Richtung Langwedel. Eine 39-jährige Fahrerin eines Hyundai fuhr mit einem Säugling in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte ersten Informationen zufolge nach links abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden entgegenkommenden Fahrzeugen, infolgedessen sich alle Beteiligten vermutlich leicht verletzten. Der Rettungsdienst brachte die Unfallbeteiligten in umliegende Krankenhäuser. Die Feuerwehr Dauelsen streute die Unfallstelle ab.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

++ Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten ++

Langwedel. Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Großen Straße, bei dem sich zwei Personen vermutlich leicht verletzten.

Ein 43-jähriger Fahrer eines Seat befuhr gegen 17:00 Uhr mit einer 42-jährigen Beifahrerin die Große Straße in Richtung Verden und musste ersten Informationen zufolge verkehrsbedingt bremsen. Eine 66-jähriger Fahrerin eines BMW fuhr hinter dem Seat und bemerkte den Bremsvorgang zu spät. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem sich der 43-Jährige und seine Beifahrerin vermutlich leicht verletzten.

Nachtrag (Stand 24.08.2023, 09:00 Uhr): ++ Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr ++

Riede. Gegen 15:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Felder Dorfstraße in Riede. Hierbei verletzten sich vermutlich zwei Personen (wir berichteten).

Der 44-jährige Fahrer des Pkw und der 22-jährige Motorradfahrer verletzten sich infolge des Unfalls vermutlich schwer.

Es wird von einem Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro ausgegangen.

Die Sperrung der Fahrbahn wurde gegen 18:00 Uhr aufgehoben.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Graffiti an Turnhalle ++

Vollersode. Von Montag auf Dienstag kam es zu einer Sachbeschädigung durch das Aufsprühen von Graffiti an einer Turnhalle einer Schule in der Wallhöfener Straße.

Bislang unbekannte Täter beschmutzten im Zeitraum von Montag, ca. 15:00 Uhr und Dienstag, ca. 10:00 Uhr eine Turnhalle mit unterschiedlicher Farbe.

Die Polizei Hambergen bittet Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter 04793/957580 zu melden.

++ Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer ++

Lilienthal. Am Mittwochabend stürzte eine Fahrradfahrerin in der Hauptstraße und verletzte sich hierbei vermutlich schwer.

Eine 51-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Hauptstraße, als sie Höhe der Schloetelborgstraße in die Schienen geriet und stürzte. Sie verletzte sich infolge des Sturzes vermutlich schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Mehrere Ersthelfer eilten der Fahrradfahrerin sofort zu Hilfe und leisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen und kontaktierten den Notruf.

