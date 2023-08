Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 23.08.2023: ++ Brand von Ballenpresse ++ Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten ++ Zeugenaufruf nach Unfallflucht ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Auffahrunfall mit leichtverletzter Person ++

Achim. Am Dienstagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Uphuser Heerstraße, bei dem sich eine Person vermutlich leicht verletzte.

Gegen 11:00 Uhr befuhr ein 74-jähriger Fahrer eines Toyota die Uphuser Heerstraße in Richtung Achim und beabsichtigte ersten Informationen zufolge in die Straße Am Bakenberg abzubiegen. Dies bemerkte eine 18-jährige Fahrerin eines Mitsubishi zu spät und fuhr dem 74-Jährigen auf. Der Fahrer des Toyota verletzte sich in Folge des Zusammenstoßes nach aktuellem Stand leicht.

Der Gesamtschaden lässt sich mit etwa 8.000 Euro beziffern.

++ Pedelec-Fahrer übersehen ++

Verden. Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Nienburger Straße, bei dem sich ein Pedelec-Fahrer leicht verletzte.

Ein 19-Jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr den Heckenweg und beabsichtigte nach derzeitigen Informationen über die Nienburger Straße auf ein Tankstellengelände zu fahren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 54-jährigen Pedelec-Fahrer. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 54-Jährige vermutlich leicht.

Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Brand von Ballenpresse ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagnachmittag gerieten eine Ballenpresse sowie angrenzende Feldabschnitte in der Westerbecker Straße in Brand.

Gegen 16:50 Uhr geriet eine Ballenpresse während des Strohballenpressens in Brand. Das Feuer breitete sich auf die dortigen Feldabschnitte aus. Die freiwilligen Feuerwehren Osterholz-Scharmbeck, Garlstedt, Pennigbüttel und Hülseberg löschten den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Die K46 wurde während der Löscharbeiten vorübergehend beidseitig gesperrt.

Die betroffene Ballenpresse wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Kriminal- und Ermittlungsdienst Osterholz geführt und dauern an. Die konkrete Brandursache ist aktuell noch unklar. Unter anderem wird ein möglicher technischer Defekt geprüft.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.500 Euro geschätzt.

++ Pedelec-Fahrer leicht verletzt ++

Lilienthal. Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Trupermoorer Landstraße, bei dem sich ein Pedelec-Fahrer leicht verletzte.

Gegen 15:25 Uhr befuhr ein 78-jähriger Fahrer eines Ford die Trupermoorer Landstraße und beabsichtigte nach rechts in die Klostermoorer Straße einzubiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt der Fahrer zunächst ordnungsgemäß an einem Stoppschild, übersah beim Einbiegen jedoch einen bevorrechtigten 59-jährigen Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der 59-Jährige sich leicht verletzte und in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurde.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

++ Unfallflucht nach Kollision mit geparktem Pkw ++

Ritterhude. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Pkw, wonach sich der Verursacher anschließend unerlaubt entfernte.

Zwischen Montag, 21:30 Uhr und Dienstag, 08:15 Uhr befuhr nach ersten Informationen ein derzeit unbekannter Fahrer eines Fahrzeugs die Riesstraße. Der Fahrer beabsichtigte zwischen einem Wohnhaus und der Riesturnhalle hindurchzufahren und kollidierte hierbei mit einem ordnungsgemäß geparkten BMW. Anschließend verließ der Fahrer den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. An dem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Die Polizei Ritterhude bittet nun um Zeugenhinweise zu der Unfallflucht. Personen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können werden gebeten, sich unter 04292/811740 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell