POL-VER: Pressemitteilung vom 22.08.2023: ++ Werkzeuge gestohlen ++ Fahrten unter Einfluss ++ Diebstähle an Bushaltestellen ++

LANDKREIS VERDEN

++ Werkzeuge aus Werkstatt gestohlen ++

Ottersberg. In der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete sich ein Einbruch in eine Werkstatt im Bremer Damm.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer verschlossenen Werkstatt eines landwirtschaftlichen Anwesens und entwendeten diverses Werkzeug. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Achim nimmt Zeugenhinweise unter 04202/9960 entgegen.

++ E-Scooter an Bushaltestelle gestohlen ++

Oyten. Im Laufe des Freitagnachmittags kam es zu einem Diebstahl eines E-Scooters an einer Bushalterstelle in der Hammestraße.

Bislang unbekannte Täter überwanden gewaltsam ein Spiralschloss, mit dem der E-Scooter gesichert war. Anschließend flohen die Täter mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Die Polizei Oyten ist über Zeugenhinweise unter 04207/911060 dankbar.

++ Werkzeugdiebstahl aus Garage ++

Kirchlinteln. Zwischen Samstag, den 12.08.2023 und Donnerstag, den 17.08.2023 kam es zu einem Diebstahl aus einer Garage in der Straße Trift.

Bislang unbekannte Täter entwendeten im genannten Zeitraum diverses Werkzeug aus einer unverschlossenen Garage und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei Kirchlinteln bittet nun um Zeugenhinweise unter 04236/943370.

++ Mofa-Fahrer unter Einfluss ++

Achim. Am Montagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte einen Mofa-Fahrer, der unter dem Einfluss von Alkohol und vermutlich Betäubungsmitteln stand.

Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mofa-Fahrer den Bruchweg und floh zunächst mit seinem Fahrzeug. Der Fahrer konnte gestoppt und einem Atemalkoholtest sowie einem Drogenvortest unterzogen werden. Der Atemalkoholwert lag bei 2,8 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

++ Alkoholisierter Autofahrer ++

Oyten. Am Montagabend befuhr ein Autofahrer die Straße Wehlacker, obwohl dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Ein 43-jähriger Fahrer eines Ford befuhr mit seinem Fahrzeug den Wehlacker gegen 20:15 Uhr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

++ Zwei Radfahrer nach Zusammenstoß verletzt ++

Dörverden. Am Montagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße In der Worth, bei dem sich zwei Fahrradfahrer vermutlich leicht verletzten.

Eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr gegen 12:00 Uhr die B 215 aus Ortsmitte kommend in Richtung Nienburg. Die Pedelec-Fahrerin beabsichtigte ersten Informationen zufolge nach links in die Straße In der Worth abzubiegen und anschließend die Straßenseite zu wechseln. Ein Kind fuhr mit seinem Fahrrad aus einer Grundstückseinfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei stürzten beide und verletzten sich vermutlich leicht.

++ Sturz mit E-Scooter - Drogenvorstest positiv ++

Verden. Am Montagnachmittag kam stürzte ein E-Scooter-fahrer im Bereich der Hamburger Straße alleinbeteiligt und verletzte sich hierbei leicht. Ein Drogenvortest verlief positiv.

Gegen 15:50 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines E-Scooters die Hamburger Straße in Richtung Innenstadt. Nahe des Kreisverkehrs stürzte der 24-Jährige alleinbeteiligt und verletzte sich leicht. Ein Drogenvortest verlief positiv. Der Fahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und das Fahrzeug sichergestellt.

An dem E-Scooter entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Versuchter Einbruch in Physiotherapiepraxis ++

Lilienthal. Am vergangenen Wochenende kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Physiotherapiepraxis in der Hauptstraße.

Bislang unbekannte Täter versuchten sich im Tatzeitraum von Freitag bis Montagmorgen mehrfach gewaltsam Zutritt zu der Praxis zu verschaffen. Dies misslang und die Täter flohen unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osterholz bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter 04791/3070 entgegengenommen.

++ Fahrrad an Bushaltestelle gestohlen ++

Grasberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Diebstahl eines Fahrrades an einer Bushaltestelle in der Wörpedorfer Straße.

Derzeit unbekannte Täter brachen ein Schloss an der Bushaltestelle auf und entwendeten das daran gesicherte Fahrrad. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Die Polizei Grasberg nimmt Zeugenhinweise unter 04208/919880 entgegen.

