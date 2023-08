Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 20.08.2023

PI Verden/Osterholz (ots)

- LANDKREIS VERDEN:

Pkw überschlägt sich nach Ausweichmanöver

Kirchlinteln. Eine spontane Reaktion eines 22jährigen Verdeners auf ein querendes Reh hatte für Fahrer und Fahrzeug schwere Folgen. Der junge Pizza-Ausfahrer war auf der Landesstraße 160 von Neddenaverbergen in Richtung Hohenaverbergen unterwegs, als ihm ein Tier vor das Auto lief. Aufgrund eines Ausweichmanövers kam der Kleinwagen auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, prallte neben der Straße gegen einen Baum und überschlug sich einmal. Der Fahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Der Pkw erlitt einen Totalschaden.

Ballenpresse gerät in Brand

Langwedel. Am späten Nachmittag des Samstags musste die Feuerwehr Völkersen ausrücken, weil bei Erntearbeiten eines Landwirtes in der Straße Im Neuen Felde eine Strohballenpresse in Brand geriet. Während des Betriebes bei sommerlichen Temperaturen war offenbar die Maschine überhitzt worden und das verarbeitete Stroh entzündete sich. Die Feuerwehr konnte zeitnah löschen und so entstand ein relativ geringer Schaden an der Maschine.

Feuerwehreinsatz in Walle

Verden-Walle. Einen erhöhten Kohlenmonoxidgehalt meldete ein Sensor in einem Einfamilienhaus in der Buchhorst am Samstag Nachmittag. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug aus und forderte zusätzlich einen Messtrupp an, der die leicht erhöhten, aber nicht schadhaften Werte bestätigte, die vermutlich wetterbedingt entstanden. Nach Belüften des Heizungsraumes wurde der Einsatz wieder beendet.

Fahrer unter Alkoholeinfluss

Achim. Am späten Samstagabend meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Pkw Smart mit auffälliger Fahrweise auf der A27. Das Fahrzeug konnte im Stadtgebiet Achim festgestellt werden. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten der Polizei Achim deutliche Ausfallerscheinungen beim Fahrzeugführer fest. Ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 1,17 Promille bestätigte den Verdacht. Der 37-jährige Achimer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Hierfür wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt und er musste seinen Führerschein vorerst abgeben.

LANDKREIS OSTERHOLZ:

Diebe beschädigen Cabriodach

Schwanewede. In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte das Verdeck eines im Tannenberger Weg abgestellten schwarzen VW Golf Cabriolet und öffneten das Fahrzeug. Der Innenraum wurde durchwühlt und einige Gegenstände entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Schwanewede unter Tel. 04209/918650.

Pkw-Scheibe eingeschlagen

Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit von Freitag, 11 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Scheibe an einem am Quellsee geparkten Renault Clio ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren Gegenstände im Wert von etwa 500 EUR. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Tat machen können, wenden sich bitte an das PK Osterholz unter Tel. 04791/3070.

Brand eines Tiny-Hauses

Ritterhude. Am Samstagabend, kurz vor Mitternacht, wurde der Polizei Osterholz der Brand eines sogenannten Tiny-Hauses gemeldet, welches auf einem Anhänger an der Ihlpoler Heerstraße abgestellt war. Die Feuerwehr konnte das Haus ablöschen, eine Nutzung ist allerdings nicht mehr möglich. Zeugenhinweise nimmt unter Tel. 04791/3070 die Polizei Osterholz entgegen, die erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Unfall mit hohem Sachschaden

Lilienthal. Am Samstag Abend, gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Bremer mit seinem VW die Straße Zur Hamme, Kreisstraße 9, und beabsichtigte auf die K 11 nach links abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 60-jährigen Osterholzer, der mit seinem Audi auf der K 9 fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Verletzt wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen niemand, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf 20.000 EUR schätzt. Bei den ersten Ermittlungen vor Ort bestätigte sich der Verdacht, dass der junge Fahranfänger während der Fahrt sein Smartphone benutzt hatte.

