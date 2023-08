Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 19.08.2023

Verden/Osterholz (ots)

Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz

Bereich Verden:

++Ölspur sorgt für Behinderungen++

Verden. Am Freitagnachmittag kam es auf dem Berliner Ring zu Behinderungen des Verkehrs, da die Freiwillige Feuerwehr eine Ölspur über etwa 200 m abstreuen musste. Einem bislang unbekannten Verursacher war offensichtlich ein Kunststoffbehälter mit Kettensägenöl von der Ladefläche gefallen. Die etwa 2 Liter Öl verteilten sich auf der gesamten Fahrbahn, sodass die Feuerwehr zunächst Bindemittel ausbringen und später eine Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung anrücken musste. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können und bittet um Mitteilungen unter Tel. 04231/8060. (Siehe beigefügtes Bild)

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

++Fahrt unter Alkoholeinfluss++

Beamte der Autobahnpolizei Langwedel konnten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 54-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen, der sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Er wurde gegen 22:10 Uhr im Bereich Langwedel angehalten. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,11 Promille. Die Folge war eine Blutprobenentnahme und Beschlagnahme des Führerscheines.

++Verkehrsunfall mit Trunkenheit++

Eine 26-jährige PKW-Fahrerin befuhr am 18.08.2023, 07:58 Uhr mit ihrem PKW die A 27 in Richtung Cuxhaven. Zwischen der Anschlussstelle Achim-Nord und dem Bremer Kreuz kam Sie aufgrund von Alkoholeinfluss in Verbindung mit diversen Medikamenten ins Schlingern und prallte beim Überholvorgang seitlich gegen einen auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Sattelzug. Ein Alkoholtest ergab bei der 26-Jährigen einen Wert von 1,84 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro, der PKW ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

++Verkehrsunfall mit 6 beteiligten Fahrzeugen und 6 leicht Verletzten++

Am 18.08.2023, gegen 16.27 Uhr befuhr eine 52-jährige PKW-Fahrerin den Überholfahrstreifen der A 27 in Richtung Walsrode. In Höhe des km 41,8 löste aufgrund stockenden Verkehrs der Notbremsassistent ihres PKW aus, woraufhin ein 39-jähriger PKW-Fahrer auf ihren PKW auffuhr. Der nachfolgende 30-jährige PKW-Fahrer konnte noch bremsen und ausweichen, woraufhin ein 75-jähriger PKW Fahrer wiederum auf dessen PKW auffuhr. Ein 26-jähriger PKW Fahrer wich beim Bremsvorgang auf den rechten Fahrstreifen aus, weshalb ein dort fahrender 66-jähriger Fahrer eines Sattelzuges auf den PKW auffuhr. Insgesamt wurden sechs Personen bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, vier PKW sind nicht mehr fahrbereit. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 72000 Euro.

++Verunglückter Schwertransport++

Am 19.08.2023 befuhr ein mit einem Windradflügel beladener Großraumschwertransport gegen Mitternacht die A 27 in Richtung Walsrode. In Höhe km 19,5 kam er im dortigen Baustellenbereich aufgrund eines technischen Defektes nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der Schwertransport fuhr sich in der Folge an der Mittelschutzplanke und dem dortigem Grünstreifen fest und konnte aus eigener Kraft nicht mehr weiterfahren. Auch einem angeforderten Bergungsunternehmen gelang es nicht, das Fahrzeug zu bergen, weshalb zwei 100-Tonnen-Kräne angefordert werden mussten. Die A 27 wurde gegen 02:30 Uhr an der Anschlussstelle Verden-Ost in Richtung Walsrode gesperrt und konnte erst um 10:25 Uhr wieder freigegeben werden.

Bereich Achim:

++Verkehrsunfallflucht auf dem "Penny"-Parkplatz++

Achim. Am 18.08.2023 ist es zwischen 13:20 Uhr und 14 Uhr auf dem Parkplatz des "Penny"-Marktes im Fritz-Lieken-Eck 6 in 28832 Achim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hierbei ist der PKW des Geschädigten, ein grauer VW Multivan, im Bereich der rechten Heckschürze beschädigt worden. Der Verursacher hat sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/996-0 zu melden.

Bereich Osterholz:

++Diebstahl eines Esstisches im Außenbereich eines Restaurants++

Osterholz-Scharmbeck. Von Mittwochabend bis Donnerstag Nachmittag kam es an einem Restaurant in Osterholz-Scharmbeck, Marktstraße, zu einem Diebstahl eines Esstisches aus dem Außenbereich der Lokalität. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Osterholz-Scharmbeck in Verbindung zu setzen.

++Einbruchdiebstahl in KFZ Werkstatt++

Schwanewede. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag manipulierten unbekannte Täter an einem Schloss zu einer Eingangstür in eine Autowerkstatt in Schwanewede, Langenberg. Ein Eindringen ins Objekt erfolgte aus unbekannten Gründen nicht, weswegen nicht auszuschließen ist, dass die Täter bei ihrer Arbeit gestört wurden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Schwanewede telefonisch in Verbindung zu setzen.

++Diebstahl eines Automaten++

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte einen Automaten zur Ausgabe von Spielzeug, welcher sich in der Marktstraße an einer Eisdiele befand. Der aufgebrochene Automat kann unweit aufgefunden werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Osterholz-Scharmbeck in Verbindung zu setzen.

++Diebstahl aus Restaurant++

Schwanewede. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zugang zu einem Restaurantbetrieb in Schwanewede, Am Markt. Die Gaststätte wurde offensichtlich nach Wertgegenständen abgesucht und Bargeld entwendet. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Schwanewede in Verbindung zu setzen.

++Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis++

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstag gegen 3 Uhr morgens konnten Beamte des PK Osterholz-Scharmbeck im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle in der Heidkampstraße körperliche Auffälligkeiten an einem Fahrer eines Mercedes feststellen, die Zweifel an seiner Fahreignung aufkommen ließen. Im Zuge der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass er leicht alkoholisiert und unter dem Einfluss von Kokain gefahren ist. Des Weiteren konnte der 36 jährige Verdener keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welches sich wegen der Führerscheinlosigkeit auf ein Strafverfahren erweiterte. Die mit im Fahrzeug befindliche Halterin erwartet selbiges Schicksal, da sie die Fahrt geduldet haben dürfte.

++Verkehrsunfallflucht++

Hambergen. Am 16.8.2023 gegen 17 Uhr ereignete sich in Hambergen, Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall zwischen Autofahrer und Radfahrerin. Letztere befuhr den Radfahrweg der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte, als der Autofahrer aus dem Dornweg in die Bahnhofstraße einfahren wollte und es zum Zusammenprall kam. Der Autofahrer entstieg seinem Fahrzeug und schaute nach einem möglichen Schaden an seinem Fahrzeug. Dabei erkannte er auch das am Boden liegende 13 jährige Mädchen, welches offensichtlich verletzt wurde. Der Autofahrer entfernte sich dennoch von der Unfallstelle ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hambergen in Verbindung zu setzen.

++Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden++

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitag um 13:22 Uhr verunfallte ein 63-jähriger Osterholzer beim Einfahren auf die Bremer Heerstraße mit einem auf der Bremer Heerstraße fahrenden 29 jährigen aus Ebernhahn. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 18.000 EUR, der 29-jährige wurde leicht verletzt.

