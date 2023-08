Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Vorsicht: Taschendiebe im Kreisgebiet!

Landkreis Osterholz (ots)

Gleich mehrfach haben erneut Taschendiebe zugegriffen. Allein am Donnerstag registrierte die Polizei vier Taten im Kreisgebiet, davon zwei Taten in Schwanewede und je eine Tat in Lilienthal und Grasberg. In allen Fällen hatten es die Diebe auf die Geldbörsen von älteren Menschen abgesehen, die in Verbrauchermärkten einkauften oder gerade Bankgeschäfte erledigten. In zwei Fällen gelangten die Täter noch an die Geheimnummern (PIN) der entwendeten ec-Karten, woraufhin die Täter noch große Geldbeträge von den Konten der Geschädigten abhoben. Zu den Täterinnen oder Tätern liegen keinerlei Hinweise vor. Die Polizei warnt weiterhin vor Taschendieben in Geschäften. Am sichersten transportiert man Wertgegenständen in verschlossenen Innentaschen eng am Körper. Außerdem dürfen Geheimnummern unter keinen Umständen mitgeführt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell