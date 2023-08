Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Zwei Einbrüche an der Diensthoper Straße

Dörverden. Aus einem Einfamilienhaus an der Diensthoper Straße entwendeten unbekannte Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag diversen Schmuck. Zuvor hatten sie ein Fenster gewaltsam geöffnet und waren in das Haus eingedrungen, um alle Räumlichkeiten zu durchwühlen. In einem weiteren Wohnhaus in derselben Straße gingen die Täter ähnlich vor, auch hier brachen sie ein Fenster auf. Diebesgut erlangten sie hier jedoch vermutlich nicht. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Moped entwendet

Oyten/Sagehorn. Zwischen Montagabend und Dienstagabend haben es unbekannte Täter auf ein Moped abgesehen, das am Bahnhof am Schwarzen Weg abgestellt war. Das Kleinkraftrad war mit einem Kettenschloss gesichert, bevor es die Diebe erbeuteten und unerkannt vom Tatort flohen. Hinweise nimmt die Polizeistation Oyten unter Telefon 04207/911060 entgegen.

Feuerwehr löscht Containerbrand

Achim. Auf der Straße Bruchwiesen kam es am Mittwoch gegen 20:45 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Aus ungeklärter Ursache war hier ein Altpapiercontainer in Brand geraten. Die alarmierten Brandbekämpfer löschten die Flammen zügig ab. Verletzte waren nicht zu beklagen, der Container ist jedoch erheblich beschädigt worden. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, unter Telefon 04202/9960 Kontakt zur Polizei Achim aufzunehmen.

49-Jährige verletzt

Achim. Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der Brückenstraße. Auf der Weserbrücke kamen sich eine 49-jährige Opel-Fahrerin und ein 29-jähriger Fahrer eines Betonmischers entgegen. Als die Fahrzeuge auf einer Höhe waren, löste sich vom Betonmischer die metallene Betonrutsche, die dem entgegenkommenden Opel auf die Windschutzscheibe fiel. Beim Opel lösten die Airbags aus, die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Schwanewede/Meyenburg. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch in das Vereinsheim des TSV Meyenburg am Klingenberg eingebrochen. Sie öffneten einen Tresor gewaltsam und stahlen das aufgefundene Bargeld, anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei dem Polizeikommissariat Osterholz zu melden.

Zwei Verletzte nach Unfall

Schwanewede. Zwei Frauen erlitten am Mittwoch gegen 14:30 Uhr leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 149. Eine 58-jährige Renault-Fahrerin bog von der L149 nach links auf die Betonstraße Richtung Osterholz ab, dabei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 46-jährigen VW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß beiden Pkw kam. Der Sachschaden an den Autos beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell